Bűncselekmény

Az ügyészség hivatali visszaéléssel gyanúsít egy rendőrt és két másik embert

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség kétrendbeli hivatali visszaélés bűntettével gyanúsított meg egy autópályarendőrt, míg két másik ember felbujtóként követte el ugyanezen bűncselekményt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozó rendőr január 31-én helyszínelői szolgálatot látott el, amikor észlelte, hogy az M3-as autópálya egyik pihenőjében tartózkodó, fát szállító tehergépkocsi rakománya nincs szabályosan rögzítve.



A rendőr a közlekedési szabályszegés miatt megkezdte az intézkedést és elkérte a jármű vezetőjének személyazonosító igazolványát.



A sofőr éppen a fiával telefonált, aki felismerte az intézkedő rendőr hangját, ezért arra kérte az apját, hogy adja át neki a készüléket.



A rendőr - az ügyészség közlése szerint - ismerőse kérésére eltekintett a további intézkedéstől és - kötelességének megszegésével a jármű vezetőjének jogtalan előnyt biztosítva - az általa elkövetett szabálysértést nem szankcionálta.



Közölték azt is, február 4-én ugyanez a rendőr egy rokona kérésére a járműnyilvántartásban utánanézett egy adott forgalmi rendszámhoz kapcsolódó adatoknak, amelyeket meg is osztott az érdeklődővel.



Mivel a rendőr szolgálati ok nélkül, a hivatali lehetőségeit kihasználva lekérdezést hajtott végre a nyilvántartásból, majd ezen adatokat kiadta jogosulatlan személynek, jogtalan előny biztosításával - hivatali hatáskörével visszaélve - újabb bűncselekményt követett el.



A nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben kedden négy helyszínen hajtott végre összehangolt bűnügyi akciót.



Az ügyészség a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság állományának segítségével kutatásokat és szemlét tartott, majd az elkövetők előállítását követően gyanúsítottként hallgatta ki a három férfit.



A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek - áll a közleményben.