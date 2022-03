Illegális bevándorlás

Autójával több kerületen át száguldozó embercsempészt fogtak el Budapesten

Az illegális migránsokat szállító jármű vezetője a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem számos közlekedési szabályt megsértve továbbszáguldott. 2022.03.16 13:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több kerületen át menekült a rendőrök elől egy szerb állampolgárságú embercsempész, aki eközben migránsokat szállító gépkocsijával két rendőrautónak is nekihajtott szerdán; végül a XVI. kerületben fogták el - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.



A hamis rendszámmal a főváros felé haladó autót szerdán 2 óra 15 perc körül az M5-ös autópálya Pest megyei szakaszán akarták ellenőrizni a rendőrök.



A bűnügyi információk szerint illegális migránsokat szállító jármű vezetője a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem számos közlekedési szabályt megsértve továbbszáguldott. A menekülő sofőr a gépkocsival két rendőrautónak is nekiütközött, és csak a szerencsén múlt, hogy emiatt senki sem sérült meg - fogalmaztak a közleményben.



A kocsit a budapesti és a Pest megyei rendőrök összehangolt munkájával végül - mintegy 30 perccel később - a XVI. kerületi Ostoros úton tudták megállásra kényszeríteni. Az autót vezető férfi futva próbált tovább menekülni, de elesett.



A könnyű sérülést szenvedett szerb állampolgárt a rendőrök elfogták, majd orvosi ellátása után előállították.



A kocsiban utazó hét, magát szír állampolgárnak valló külföldi nem tudta igazolni magyarországi tartózkodásának jogszerűségét, őket szintén előállították.



A rendőrség azt írta, a férfi nemcsak a kocsijában szállított illegális migránsokat, hanem a többi közlekedő és a rendőrök életét is veszélyeztette.



A BRFK az ügyben embercsempészés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, de vizsgálják azt is, hogy a menekülés során az embercsempész elkövetett-e további bűncselekményeket - áll a közleményben.