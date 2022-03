Gyilkosság

Huszonnégy év fegyházat kapott az a polgári férfi, aki koncerten ölte meg haragosát

Huszonnégy év fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki a közösségi oldalán megüzente a sértettnek, hogy megöli őt, majd nem sokkal később egy Polgáron megtartott rendezvényen be is váltotta a fenyegetését - tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-t.



Dobó Dénes jelezte: a törvényszék O. Sz.-t - egyebek mellett - emberölés és kerítés bűntettében találta bűnösnek. Az ítélet szerint a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.



A tényállás szerint a polgári férfi és élettársa - anyagi gondok miatt - 2017 szeptemberében úgy döntött, hogy a nő szexuális szolgáltatást fog nyújtani férfiaknak. A partnereket a nő egy közösségi oldalon hirdetésekkel kereste, illetve a vádlott szerezte. Többször a férfi mondta meg a nőnek, hogy kihez, hova kell mennie, de volt olyan is, hogy személyesen vitte el. A kapott pénz egy részét a nőnek át kellett adnia a vádlottnak - ha ezt megtagadta, a férfi megverte őt.



O. Sz. egy gyerekkori ismerősének is ajánlotta a nőt 2019 márciusában. Kétszer össze is hozta a találkozót, amelyen a nő és kuncsaftja között szimpátia alakult ki. A férfi megsajnálta a nőt, majd - kihasználva, hogy a vádlott 2019 májusában Budapestre ment dolgozni - a gyermekével együtt magához költöztette.



O. Sz. emiatt mindkettőjüket megfenyegette, és azt hangoztatta, hogy a férfit megöli; a közösségi oldalára is kiírta: "augusztus 18-án meghalsz".



Polgár főterén augusztus 19-én este rendezték meg az újkenyér ünnepét, amelyen ott volt mindkét megfenyegetett; a férfi annak ellenére, hogy a fia figyelmeztette a vádlott fenyegető üzenetei miatt.



A vádlott is a rendezvényre tartott, amit élő videón közvetített a közösségi oldalán, végig azt hangoztatva, hogy meg fogja ölni a férfit.



A rendezvény helyszínén O. Sz. észrevétlenül, hátulról megközelítette haragosát, hirtelen a hátára ugrott, és emiatt mindketten a földre estek. Dulakodás közben O. Sz. a sértettet késsel megszúrta a hátán, derék- és nyaktájékon. A további bántalmazást a rendezvényt biztosító rendőrök akadályozták meg, akik a vádlottat a helyszínen elfogták. O. Sz. véréből és vizeletéből a szakértő új pszichoaktív anyagot és más kábítószert is kimutatott.



A sértett kórházba szállítás közben meghalt.



A törvényszék ítélete ellen az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett - közölte a szóvivő.