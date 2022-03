Bűnügy

Autós csalók ellen emelt vádat az ügyészség

A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt nyolc férfi ellen, akik autókat vásároltak, majd általuk előidézett hibákra hivatkozva nagy összegű visszatérítéseket kértek a vételárból - közölte a Pest Megyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A banda módszere az volt, hogy az országban több helyen is vevőként jelentkeztek eladó gépkocsikra, majd a jármű próbája során, amíg a többiek elterelték az eladó figyelmét, az egyikük fáradt olajat juttatott az autó hűtővízkiegyenlítő-tartályába. Az olaj miatt a motor hibajelenséget produkált és így jócskán alkudtak a vételárából.



Arra is volt példa - tette hozzá az ügyészség -, hogy miután a fentiek alapján lealkudott árú autót megvették, pár órán belül felhívták ismét az eladót, és közölték vele, hogy az autó útközben megállt, ahhoz járműszállítót kellett hívni, aminek költségei vannak. Így többször is sikerült további pénzösszegeket kicsalniuk az eladóktól.



Az ügyészség szerint 2018 júniusa és 2019 februárja között tizenhét sértettnek mintegy hétmillió forint kárt okoztak. A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség az ügyben többrendbeli, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat.