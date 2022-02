Időjárás-baleset-tűz

Nébih: több megyében is tűzgyújtási tilalmat rendeltek el szombattól

Ilyenkor megszokottnál több fokkal melegebb időben, a tavalyi és tavalyelőtti évekhez hasonlóan az idén is már beindult a korai növények nedvkeringése. 2022.02.26 21:33 MTI

A csapadékszegény időjárás miatt szombattól a hatóság tűzgyújtási tilalmat rendel el Nógrád megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valamint Hajdú-Bihar megyében, és fennmarad a korábban elrendelt tilalom Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye területén is - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-vel.



Azt írták, hogy az ilyenkor megszokottnál több fokkal melegebb időben, a tavalyi és tavalyelőtti évekhez hasonlóan az idén is már beindult a korai növények nedvkeringése.



Számottevő, országos csapadék továbbra sem várható, így tovább fokozódik a csapadékhiány - hívták fel a figyelmet.



Kiemelték, hogy a tüzeket elsősorban a gondatlan és szándékos emberi gyújtogatás okozza, amely először nádasokat, gyepterületeket érint, de ezek a tüzek könnyen átterjednek erdőkre is. Főleg a fiatal erdőfelújítások és erdőtelepítések veszélyeztetettek - fűzték hozzá.