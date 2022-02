Bűnügy

Próbára bocsátotta a bíróság a várpalotai hintabaleset vádlottjait

A 2017-ben történt várpalotai hintabaleset ügyében a szerkezet üzemeltetőjét két év, a megfelelőségi tanúsítvány kiállítóját három év próbára bocsátotta a Veszprémi Járásbíróság szerdán, az ítélet nem jogerős - tájékoztatta a Veszprémi Törvényszék az MTI-t.



Az első fokon eljáró bíróság a vádirati tényállással megegyezően maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek a két vádlottat.



Emellett a tanúsítvány kiállítóját a mutatványos berendezések tanúsításától is eltiltották három évre - közölték.



A baleset 2017 szeptemberében történt egy várpalotai rendezvényen, ahol az egyik vádlott által üzemeltetett két, egyenként 9,4 méter hosszú karral forgó, nyolcszemélyes körhinta egyik karja letörött, a tartóoszlopnak csapódott, majd oldalra lendült.



A hintából két utas kiesett, egyikük életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó koponyasérüléseket, míg a másik töréses-zúzódásos sérüléseket szenvedett. Rajtuk kívül több könnyebben sérült utast a rendőrök és a tűzoltók szabadítottak ki a hintából.



A vádirat szerint a hinta üzemeltetője számos szabályt megszegett: a berendezést a karok forgatásának lassítására alkalmas fékszerkezet és a hintakarok megfelelő mechanikai biztosítása nélkül működtette.



A másik vádlott is több szabályszegést követett el, köztük azt, hogy a megfelelőségi tanúsítványt a mechanikai biztosítás hiányában is kiállította.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosításért, az elsőrendű vádlott és ügyvédje enyhítésért, míg a másodrendű vádlott és ügyvédje felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.