Csalás

Kivették a kukából a poharakat, popcornos dobozokat és újra eladták a nézőknek több magyar moziban

Gyomorforgató módszerrel csaltak az üdítőkkel az egyik pláza mozibüféjében dolgozó diákmunkások – adta hírül a Blikk. Titokban kivették a szemétbe dobott popcornos és nachosos dobozokat, valamint az üdítős poharakat, majd elöblítették és újra felhasználták őket. A cikkből nem derül ki, hogy ez pontosan mikor történt, de van rá utalás, hogy még a koronavírus-járvány előtt.



A trükk azért jövedelmezett nekik, mert főnöküknek az eladott ételcsomagolások és papírpoharak után kellett elszámolniuk. Azzal is szaporították bevételeiket, hogy akciós menüket ütöttek be a gépbe, de teljes áron adták el, a különbözetet pedig eltették.



Üzelmeiket a moziban elhelyezett kamerák leplezték le, a rendőrség csalás miatt nyomoz az ügyben.



A lap információi szerint az ország más városaiban is éltek a mozibüfékben az újrahasznosítós módszerrel.



A Blikk úgy tudja, van, ahol már lezárult a nyomozás, és a vétkesek ügyészségi megrovást kaptak a kukázós gyakorlatért. Az enyhének tűnő büntetés oka, hogy az okozott kár megoszlik az elkövetők között, így egy emberre csak 100-200 ezer forintos csalási érték jut, miközben a büféüzemeltetőnek milliós kiesést okozott a csalás.



A mostani esetben még tart a nyomozás, az egyik elkövető beismerő vallomást tett. Az illető ügyvédjén keresztül azt üzente a lapnak, hogy „rettenetesen szégyelli” az esetet, ami jópofa diákcsínynek tűnt, amikor elkövették.



A mozilánc tagadta, hogy ilyen eljárás zajlana, azt írták, hogy kiemelten kezelik a mozilátogatók és a dolgozók biztonságát is.