Bűnügy

Tíz év börtönre ítéltek egy újszülöttje halálát okozó nagykanizsai nőt

Emberölés miatt tíz év börtönbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Törvényszék szerdán, nem jogerősen egy fiatal nagykanizsai nőt, aki otthonában megszülte, majd az udvaron lévő fészerbe dobta gyermekét; az újszülött az ellátatlanság miatt később meghalt - tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-t.



Bartalné Mentes Judit közölte: a jelenleg 21 éves nő 2019-ben ismerkedett meg egy férfival, de kapcsolatát titkolta környezete előtt. 2019 augusztusában teherbe esett, de ezt is eltitkolta hozzátartozói elől. Orvoshoz, védőnőhöz nem fordult, terhesgondozáson nem vett részt, a férfinak azonban alkalmanként ultrahangképet, illetve várandósgondozási kiskönyvből fotózott részletet küldött, mintha egészségügyi ellátást kapna.



A nő 2020 májusában arról küldött üzenetet a férfinak, hogy indul a kórházba, később pedig azt írta neki, hogy "a baba elment", nem volt egészséges.



A vádirat és a bíróság megállapítása szerint valójában a nő ezen a napon otthon, egyedül szülte meg egészséges kislányát, majd a csecsemőt egy ruhába csavarta, az udvaron lévő fészerben a földre dobta és magára hagyta. Később visszatért az újszülötthöz, aki még élt, nyöszörgött, ezért bevitte a házba, de nem látta el.



Végül a nő anyja talált rá a csecsemőre, akit azonnal kórházba vitt, de a kritikus állapotban lévő újszülött az orvosi kezelés ellenére másnap meghalt. Halálának oka a mintegy 4-5 órán át fennálló ellátatlanság miatt kialakult oxigénhiányos állapottal fellépő agyduzzanatos agyi beékelődés volt.



A még tavaly nyáron tartott előkészítő ülésen a vádlott csak részben ismerte el a vádiratban foglaltakat. Tagadta, hogy bántalmazta, és azt is, hogy bedobta az újszülöttet a fészerbe, azt vallotta, hogy amikor kicsit később bevitte a gyermeket a lakásba, megfürdette, felöltöztette és megetette.



A Zalaegerszegi Törvényszék a tízéves börtönbüntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte a vádlott fiatal felnőtt korát, azt, hogy beismerte a bűnösségét, és figyelembe vette a lány személyiségére vonatkozó orvosszakértői vélemények megállapításait.



Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.