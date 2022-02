Bűnügy

Vádat emeltek egy volt sportoló ellen szexuális erőszak miatt

Vádat emelt egy 28 éves egykori sportoló ellen szexuális erőszak miatt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdán az MTI-vel.



A vádirat szerint 2021 áprilisában a kisportolt testalkatú, küzdősportokban magas fokon jártas férfi egy házibuli után közös ismerősük lakásán ittasan erőszakoskodni kezdett egy 41 éves nővel, és őt minden előzmény nélkül, az akarata ellenére szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette.



A sértett végig kérte, hogy a nála jóval erősebb fizikumú férfi hagyjon fel az erőszakkal, és fizikailag is ellenállt, de az elkövető ennek ellenére tovább közösült vele. A sértett végig fájdalomról panaszkodott.



A bíróság 2021 májusában a nyomozó ügyészség indítványára elrendelte a gyanúsított letartóztatását, ami jelenleg is fennáll.



Az ügyészség szexuális erőszak és súlyos testi sértés miatt emelt vádat egy 28 éves férfi ellen, aki tagadta a bűncselekmény elkövetését.



Egy másik eljárás adatai szerint a férfi 2019 decemberében nem fizette ki a viteldíjat, majd ittasan szóváltásba keveredett egy taxissal, megragadta a sértett ruházatát, kétszer megrúgta és egy erős mozdulattal lefejelte őt, s így nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott.



A két ügyet egyesítették, és a taxis sérelmére elkövetett cselekmény miatt is vádat emeltek.



A férfi korábban is volt már büntetve, részben erőszakos cselekmények miatt - tudatta a KNYF.