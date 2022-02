Baleset

Elmérte a kanyart, a fák közé repült egy Toyota a Mátrában - videó

Mátraszentistván és Mátrakeresztes között az egyik kanyarban elvesztette uralmát az autója felett egy Toyota sofőrje, és a fák közé csapódott február 13-án, 15 óra után. Az esetről felvétel is készült, melyet a bpiautosok.hu tett közzé.



A felelőtlen autós erdőjárása előtt egy Ford is előzésbe kezdett, ám annak vezetője képes volt uralni járművét, mivel a megfelelő sebességet választotta, és az útviszonyokat is jobban felmérte.