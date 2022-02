Bűnügy

Brutális támadás Kemecsén: kinyomta volt élettársa szemeit a férfi

Kegyetlenül megkínozta volt szerelmét egy férfi Kemecsén, aki ellen a rendőrség hajtóvadászatot indított. A nő látását nem tudták megmenteni.



"A húgom ott térdelt, az egyik szeme nem volt meg, a másik az az arcán lógott, odamentem azonnal neki segíteni" - így számolt be az ATV Híradónak az áldozat testvére a történtekről. Még látszanak a kemecsei ház melletti területen a dulakodás nyomai, még mindig vérnyomok vannak a fűben. A 36 éves férfi ezen a területen brutális módon mindkét szemére megvakította a 26 éves élettársát.



A nő édesanyja sokkot kapott, kirohant a házból: "a lány kiabálta hogy anya ne gyere ide, mert rosszul leszel, amikor elkezdtem szaladni, az elkövető gyorsan elkezdett futni. Amikor megláttam a lány szemét, amikor rávilágítottam, akkor (...) én megijedtem, pánikrohamot kaptam."



Az áldozat összeesett, kritikus állapotba került, mentőt kellett hívni hozzá. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője elmondta, hogy a mentésirányítás egy esetkocsit küldött a helyszínre, a kiérkező mentősök egy fiatal nőt találtak súlyos szemsérülésekkel. Azonnal infúziót kötöttek be, gyógyszerekkel csillapították fájdalmait, ellátás után azonnal kórházba szállították.



Az ATV úgy tudja, a férfit néhány héttel korábban hagyta el a nő. Őt a családja többször is kérte, hogy ne álljon szóba a volt párjával, sőt, ne is találkozzon vele. A testvére a könnyeivel küszködött, amikor a történtekről beszélt.



"Ez felfoghatatlan, borzalmas dolog ami történt, a négy éves kislánya kérdezi, hogy bátya, anya engem nem fog többé látni soha? Erre egyszerűen nincsenek szavak, nem tudjuk, mit mondjunk neki, ez felfoghatatlan" - mondta Lakatos Roland.