Bűnügy

Gyermekpornográfia gyanúja miatt letartóztattak egy veszprémi férfit

Hét éven át szexuális cselekményeket végzett két, a rokonságába tartozó, akkor még tizenkét év alatti kislánnyal, 2020 elején pedig a nevelése alatt álló kisfiával. 2022.02.07 10:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szexuális erőszak és gyermekpornográfia gyanúja miatt letartóztattak egy 46 éves veszprémi férfit, aki gyerekekkel végzett szexuális cselekményeket, ezekről felvételeket készített és egyéb gyermekpornográf felvételeket is tárolt - tájékoztatta a Veszprém megyei főügyész hétfőn az MTI-t.



Orbán György közölte: a megalapozott gyanú szerint a férfi 2010 októberétől mintegy hét éven át szexuális cselekményeket végzett két, a rokonságába tartozó, akkor még tizenkét év alatti kislánnyal, 2020 elején pedig a nevelése alatt álló kisfiával.



Az ezekről a cselekményekről készített fénykép- és videófelvételeit külső adathordozón tárolta.



Az elkövető megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy -szintén külső adathordozón - több mint 73 ezer gyermekpornográf felvételt tárolt, amelyek között voltak tizenkét év alatti és idősebb gyerekekről készült képek is.



A gyanúsított letartóztatását a Veszprémi Járásbíróság egy hónapra elrendelte. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, így az nem végleges - olvasható a közleményben.