Baleset

Kilencen ütköztek össze a kamionos miatt - videó

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, kilencen ütköztek össze egy elképesztő tömegbalesetben szombat délelőtt az M1-es autópályán Lébénynél. A hatalmas ütközést egy kamion okozta, letarolta a szalagkorlátot majd áttért az autópálya másik oldalára. Több kocsival is frontálisan ütközhetett, végül az árokba borult, ezután egy autószállító, és több kocsi is egymásba rohant. Ketten szorultak a roncsok közé, akár egy katasztrófafilmben, hatalmas volt a káosz.