Időjárás

Vihar - OKF: hétfőn is folytatódik a károk felszámolása

Kukoricasilók dőltek össze, megbomlott egy sportcsarnok teteje, és egy tűzfal is leomlott a vasárnapi szélviharban. A tűzoltók hétfőn folytatják a vihar okozta károk felszámolását, mert sok esetet csak hétfőn észleltek - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a két nap alatt eddig csaknem kétezerszer avatkoztak be a tűzoltók a vasárnapi vihar miatt, ebből vasárnap 1654 alkalommal. Hétfő délelőtt 454 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, kora délutánig ebből 278 kárt számoltak fel a tűzoltók, akiket továbbra is kidőlt fákkal, letört faágakkal és épületkárokkal, sérült tetőkkel kapcsolatban hívnak.



Tótkomlóson összedőlt egy malom területén két húszméteres alumínium kukoricasiló, kettő másik megsérült a nagy szélben. Mivel a szomszéd telken lévő lakóházat veszélyeztetik, az ott élő ember rokonokhoz került.



Budapesten a XIII. kerületben és a IX. kerületben is iskola tetejéről kellett meglazult cserepeket, lemezeket eltávolítaniuk a tűzoltóknak.



Budaörsön egy lapostetős ház tetejére dőlt a szomszédban épülő ház tűzfala, a födém beszakadt, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő két embert rokonok fogadták be.



Szigetszentmiklóson a sportcsarnok tetejét bontotta meg negyven négyzetméteren a szél, a tűzoltók a veszélyesen lógó tetőelemeket eltávolították.



A károk felszámolását folyamatosan végzik nemcsak a hivatásos tűzoltók, hanem az önkéntesek is. Hétfőn a legtöbb tűzoltói beavatkozásra Bács-Kiskun és Pest megyében, illetve Budapesten van szükség - tudatták.