Bűncselekmény

Késsel akarta behajtani diáktársán a tartozást egy kecskeméti fiú - videó

A vádlott a fenyegetőzés közben közölte a sértettel, hogy egy hónapja van a pénz megadására. 2022.01.26 17:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kecskeméti Járási Ügyészség gyorsított eljárásban felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt bíróság elé állított egy fiatalkorú fiút, aki 2021. december 21-én egy kecskeméti középiskola közelében késsel fenyegetőzve akart behajtani egy tartozást egy másik fiatalkorútól.



A vád szerint a fiatalkorú vádlott 2021. december 21-én dél körül egy kecskeméti középiskola közelében, az utcán odalépett az egyik iskolatársához. Anyagi vita volt köztük és a vádlott felszólította a sértettet, hogy adja meg a tartozását.



A fiú azonban nem válaszolt a vádlottnak, mire a vádlott elővett egy rugós kést, amit a tartozás behajtásához vitt magával. A sértett mögé lépett, bal könyökével beszorította és hátra húzta a sértett nyakát. A jobb kezében lévő kést pedig a sértett nyakához tette úgy, hogy a kés hegye pár centire volt a fiú nyakától.



A vádlott a fenyegetőzés közben közölte a sértettel, hogy egy hónapja van a pénz megadására. A sértett azonban nem válaszolt és pénzt sem adott neki. Egy másik iskolatárs is a helyszínen volt, aki elkérte a vádlottól a kést, hogy ne történjen nagyobb baj. A vádlott oda is adta a kést, majd a vádlott és a sértett dulakodni kezdtek, de senki sem sérült meg.



A bűncselekményt beismerő vádlott megbánta a tettét és bocsánatot is kért a sértettől. A kecskeméti rendőrök gyanúsítottként kihallgatták a fiatalkorút, majd kezdeményezték a bíróság elé állítását. A Kecskeméti Járási Ügyészség 2022. január 25-én bíróság elé állította a vádlottat felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt.



A Kecskeméti Járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki a vádlottat és 1 év fogházbüntetésre ítélte, aminek a végrehajtását 2 évre felfüggesztette. A bíróság a fiatalkorú vádlott pártfogó felügyeletét is elrendelte, valamint a kést elkobozta. Az ítélet jogerős, ellene senki sem fellebbezett.



A bűncselekményről az egyik tanú készített felvételt.