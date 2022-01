Bűnügy

Letartóztattak egy rendőri igazoltatás elől menekülő férfit

Elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki csaknem 50 kilométeren keresztül menekült autójával az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől - tájékoztatta pénteken a Szegedi Törvényszék szóvivője az MTI-t.



Horváth-Tóth Imola közölte, a férfit hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják.



A megalapozott gyanú szerint a férfi kedden, Soltvadkerten a rendőrök jelzése ellenére autójával nem állt meg, és elhajtott a helyszínről. Menekülés közben több közlekedési szabályt megszegett és több alkalommal veszélyeztette a szabályosan közlekedő gépjárművezetőket. A férfi néhol 170-180 kilométer/óra körüli sebességgel haladva rátért az 54-es útra, ahol megpróbált leszorítani több, az üldözésébe bekapcsolódó rendőrautót. A rendőrök a balesetet csak úgy tudták elkerülni, hogy lehúzódtak a gyanúsított gépjárműve elől.



A rendőrök végül az M5-ös autópálya felhajtójánál lévő körforgalmat lezárva kényszerítették megállásra az elkövetőt. A rendőrök felszólították a férfit, hogy szálljon ki a gépjárműből, amire a gyanúsított hátramenetben elindult és a mögötte egy méterre álló szolgálati autó jobb elejének ütközött. A férfi ezután is ellenállt a rendőri intézkedésnek, csak testi kényszer alkalmazásával tudták megbilincselni.



Az első fokon eljáró nyomozási bíró a bűnismétlés és a szökés, elrejtőzés veszélye miatt látta indokoltnak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését a büntetett előéletű férfi ellen. A Szegedi Járásbíróság végzése ellen a védő és a gyanúsított fellebbezett, ezért az nem végleges.



Az ügyben eljáró ügyészség közölte: a gyanúsított beismerő vallomást tett és azt is elismerte, hogy a vezetés közben alkoholt, korábban pedig a szeszes ital mellett kábítószert is fogyasztott.