160 kilométer/órával száguldott be a körforgalomba - balesetet szenvedett

A gyorshajtás miatt az autó a körforgalom közepébe ütközött, majd átrepült a körforgalmon, és a túloldali árokba csapódott.

Felfüggesztett fogházbüntetést és járművezetéstől való eltiltást kért az ügyészség arra a férfira, aki tavaly csaknem 160 kilométeres óránkénti sebességgel hajtott be egy balatonfőkajári körforgalomba, és emiatt balesetet szenvedett.



A Veszprém Megyei Főügyészség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a 66 éves budapesti férfi 2021 januárjában Balatonakarattya felől érkezett a 710-es főút balatonfőkajári csomópontjához, melybe a megengedett 60 kilométer/óra helyett 156 kilométer/órás sebességgel hajtott be.



Hozzátették: a gyorshajtás miatt az autó a körforgalom közepébe ütközött, majd átrepült a körforgalmon, és a túloldali árokba csapódott.



A balesetben a sofőr és utasa is súlyosan megsérült, utóbbi sérülései súlyos egészségkárosodásnak minősülnek - jelezte az ügyészség.