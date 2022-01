Bűnügy

Börtönre ítélték a férfit, aki zsebkéssel követelt kölcsönt egy fővárosi taxistól

Gyorsított eljárásban 2 év hat hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki egy hete zsebkéssel nyomatékosítva kért kölcsön pénzt egy taxistól - közölte Jakubász Attila megbízott fővárosi főügyészhelyettes kedden az MTI-vel.



Azt írta, a 31 éves férfi január 9-én kora este rendelt taxit a VI. kerületbe, ahonnan a XIII. kerületi Szent István parkhoz vitette magát. Ott kiszállt a kocsiból, a buszmegállónál rövid ideig beszélgetett egy ismerősével, majd visszaült az autóba és kérte a sofőrt, hogy a Margit híd felé vegyék az irányt. Nem sokkal később arra kérte a taxist, hogy álljanak meg, majd közölte vele, hogy szüksége van 14 ezer forintra, amelyet mindjárt vissza is ad neki, miután a nála lévő nagyobb címletű eurót felváltatja forintra.



A vád szerint a férfi elővett egy zsebkést is, amit a taxis által is jól láthatóan a combjára helyezett. A taxis a fenyegetés hatására átadott a vádlottnak 14 ezer forintot.



Ez követően a vádlott a VII. kerületbe vitette magát, ott kiszállt a kocsiból, de a kabátját - azzal, hogy nagy összegű euró van benne - a kocsiban hagyta. Azt mondta, pár perc múlva visszajön, majd elhagyta a helyszínt. A hátrahagyott kabátban semmilyen pénz nem volt.



Az elkövetőt a rendőrök másnap hajnalban elfogták, a gyors nyomozás eredményeként pedig a XIII. kerületi ügyészség a férfit gyorsított eljárásban, 72 órán belül bíróság elé állította. A Pesti Központi Kerületi Bíróság a férfit - a váddal egyezően -, zsarolás bűntette miatt bűnösnek mondta ki és 2 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte.



Az ítélet nem jogerős - közölte a fővárosi főügyész helyettese.