Bántalmazás

Megdöbbentő fordulat a verekedésbe keveredett fóti orvos ügyében

Mint ismeretes, Dr. Lestár Ferenc ügyeletes orvos szombaton verekedésbe keveredett egy páciensével, akinek a dulakodás során megsérült a koponyája.



A Borsot most felkereste az orvos volt kolléganője, Dr. Elor Judit, aki a lapnak azt mondta: neki is volt konfliktusa Dr. Lestárral, 2014 pünkösdhétfőjén.



"Dr. Lestár Ferencet a stílusa miatt több munkahelyéről is kirúgták. Amikor együtt dolgoztunk a dunakeszi orvosi ügyeletben, nem voltam hajlandó neki lepecsételt receptet adni, amit annyira zokon vett, hogy székestől nekinyomott a radiátornak és fojtogatott. A sofőr meghallotta a kiabálásomat, és levette rólam őt" - mesélte a doktornő és pszichopatának nevezte az orvost, aki ellen feljelentést is tett. Szerinte, ha nem kap segítséget, meg is halhatott volna.



A Budapest Környéki Törvényszék a Borsnak megerősítette a nő állítását: 2018. október 19-én jogerősen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és testi sértés miatt 1 év 6 hónapra ítélték az orvost, de a büntetés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztették.



Az orvosról egy másik munkatársa, Kunstár Edit azt mondta, nem szeretné védeni, a modora sajátos, de kiváló szakember. "Nem véletlenül választották meg korábban Pest megye legjobb orvosának a sok sikeres újraélesztése miatt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szombati incidens után megjelent még valaki, aki a balhé miatt akart bosszút állni, és csak azért nem tört ki újabb verekedés, mert éppen rendőrök tartózkodtak a helyszínen" - mondta a nő.



Dr. Lestár Ferenc főnöke, Dr. Grécs László a jelenlegi helyzetben kiállt az orvos mellett. Azt mondta, a panaszok nagy része hivatalosan nem jutott el hozzájuk, azzal nem foglalkoznak érdemben, hogy mit írnak az orvosról a Facebookon.