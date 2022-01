Bűnügy

Több mint ezer körözött embert fogott el tavaly a BRFK - videók

A múlt évben 1028 körözött embert fogott el, illetve eltűnés miatt keresettet talált meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) - közölte a bűnügyi főosztály célkörözési osztályvezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Farkas László őrnagy elmondta: a keresett emberek jelentős többségét valamilyen bűncselekmény miatt körözték. Hozzátette, hogy 2020-ban mintegy 830 körözött embert fogtak el.



Az osztályvezető felidézte, 2004 februárjától hozták létre a célkörözési osztályt annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék a munkát. Ismertetése szerint valamennyi kerületben van önálló körözési előadó, akikkel együttműködve - általában kéthetes felderítő munka után - közös akciókat tartanak, jellemzően egyszerre három kerületben.



Az egynapos akciók során 40-50 embert is elfognak - jegyezte meg.



Közlése szerint a felderítések során nyílt módszerekkel dolgoznak, de titkos információgyűjtést is alkalmaznak.



Farkas László elmondta: a körözési munka túlmutat Budapest határain, sokszor országhatárokon is, hoztak már haza keresett embert például az Egyesült Királyságból, Németországból, Ukrajnából és a Dominikai Köztársaságból is.



Együttműködnek a megyei kapitányságokkal, a Készenléti Rendőrséggel és - a feltehetően erőszakos, fegyveres bűnözők esetében - a Terrorelhárítási Központtal is.



Az őrnagy elmondta, munkájuk a bűnözők elfogása mellett a felnőttkorú eltűntek megtalálására irányul, de számos esetben nyújtottak már segítséget eltűnt gyerekek ügyében is.



Farkas László közlése szerint a legtöbb körözött általában a rá kiszabott jogerős büntetés, vagy büntetőeljárás miatt bujkál, de olyanok is nagy számban vannak, akik a rájuk kiszabott pénzbüntetést nem akarják befizetni. Hozzátette: utóbbiak esetében tendencia, hogy amikor a rendőrség megkeresi őket, "hirtelen" befizetik a bírságukat, rendezik a tartozásukat.



Az osztályvezető elmondta: tavaly az öt legkeresettebb elfogott bűnöző között szerepelt a 36 éves K. Gyula, akit emberölésért; a 25 éves lengyel állampolgárságú Damian M., akit hazájában fegyveres rablásért; a 33 éves J. Mihály, akit életellenes bűncselekmény miatt; a 48 éves M. László, akit szexuális erőszak miatt, valamint a 32 éves P. Ádám, akit mintegy százrendbeli vagyon elleni bűncselekmény miatt kerestek.



Farkas László a sajtótájékoztatón videófelvételeket mutatott konkrét elfogásokról, köztük egy vagyon elleni bűncselekmények miatt keresett férfiról, akit Heves megyében fogtak el. Az ő elfogását azért nevezte érdekesnek az őrnagy, mert a testes férfi az ágyneműtartóban próbált elbújni a rendőrök elől, ám nagy hasa miatt nem tudta magára zárni az ágyat.



Olyan eset is volt, hogy egy menekülő körözött a kerítésen akadt fenn - tette hozzá.



A rendőrség honlapján jelenleg 12 809 elfogatóparancs szerepel, eltűnés miatt 2182 embert keresnek.