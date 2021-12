Állatvédelem

Bántalmazott kutyát vett magához és képez ki robbanóanyag-kereső kutyává a Magyar Honvédség

Az állatvédők által megmentett bántalmazott kutyát vett magához és robbanóanyag-kereső kutyává képez ki a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede. 2021.12.26 09:57 MTI

A honvédség tűzszerész ezrede Facebook-oldalán osztotta meg Logan karácsonyi történetét. A belga juhászkutya körülbelül másfél éve született egy magyarországi szaporítónál. Az állat egy Nógrád megyei településre került egy olyan gazdához, aki bántalmazta. Az egyik állatvédő alapítvány munkatársai nyáron vitték a helyszínről a rossz állapotban lévő kutyát.



A honvédségi videóban Janicki Mónika, a Rex Kutyaotthon Alapítvány igazgatója elmondta, hogy augusztusban adták át nekik a bántalmazó környezetből kiemelt belga juhászkutyát. Pénzes Lilla, a Rex Kutyaotthon Alapítvány állatgondozója hozzátette: még nem látott olyan kutyát, amelyik Loganhez hasonló gyors tempóban - gyakorlatilag két nap alatt - kijött abból a lelkiállapotból, amellyel bekerült a budapesti telephelyükre.



Amikor a kutya gazdikeresővé vált, meg is érkezett a megkeresés az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredtől, amely szerint szívesen megnéznék, letesztelnék a kutyát. Először Németh Balázs főtörzsőrmester, az ezred kiképző altisztje szemlélte meg Logant és el is vitték egy 30 napos alkalmassági vizsgálatra az alakulat telephelyére.



Németh Balázs főtörzsőrmester elmondta, a tesztidőszak alatt felmérték, hogy Logan rendelkezik-e a szükséges képességekkel, személyisége alkalmas-e arra, hogy a jövőben robbanóanyag-kereső kutyaként teljesítsen szolgálatot. Például ingergazdag környezetben, bevásárlóközpontokban figyelték a magatartását, viselkedésmintáit különböző generált szituációkban. Megnézték, hogy fél-e a magasságtól vagy a mélységtől, különböző talajtípusoktól. Figyelték azt is, hogy milyen reakciót mutat a zajokra városi környezetben. Logan nagyon jól vette az akadályokat, alkalmasnak bizonyult arra, hogy megkezdje a kiképzést - ismertették a videóban.



A korábban bántalmazott Logan számára 2022 márciusában indul majd a tanfolyam, amelynek végeztével robbanóanyag-kereső kutya lesz belőle. Logan az idei karácsonyt már a Magyar Honvédségnél tölti szerető és törődő környezetben.