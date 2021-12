Bűnügy

Vádat emeltek a Deák téri kettős emberölés ügyében

Ibolya Tibor közölte: tavaly májusban az emberölés vádlottja 18. születésnapját ünnepelte egy 19 éves testvérpárral. Este az V. kerületi Deák téren, a gördeszka pálya melletti padoknál tartózkodtak, amikor a társaságukban lévő 17 éves lány elvett egy padon alvó fiatal férfi mellől egy hangfalat.



Emiatt a vádlottak és az alvó férfi társasága között szóváltás alakult ki, és a három vádlott férfi megütötte a sértetteket, a 18 éves vádlott pedig az egyik sértettet késsel combon szúrta, ököllel arcon ütötte, majd az ütés erejétől hátra eső férfit megrúgta - ismertette a főügyész. Hozzáfűzte: a sértettek ezután is követték a társaságot, hogy visszaszerezzék tőlük a hangfalat, a további verekedést viszont egy elhaladó járőrautó félbeszakította, amelynek láttán a vádlottak elszaladtak a helyszínről.



Később, hajnalban az V. kerületben, a Hercegprímás utcai gyalogátkelőhelynél két társaság között dulakodás alakult ki, amelybe a 18 éves vádlott és két 19 éves társa is bekapcsolódott. A verekedés közben a 18 éves vádlott késsel háton, majd többször mellkason szúrt egy 16 éves fiút, aki a szúrások után összeesett, de még eszméleténél volt, amikor az egyik 19 éves vádlott - testvére támogatásával - többször fejbe rúgta.



A szúrások miatt eleve nagy fájdalmakat átélő, még életben lévő sértettnek a bántalmazás fokozott fájdalmat és szenvedést okozott, de még felállt a földről, tett néhány lépést, majd összeesett és a helyszínen meghalt. Halálát a mellkasát ért szúrások okozták.



A késelő egy 20 éves sértettel is dulakodni kezdett, akit szintén halálra szurkált - írta a főügyész.



A Fővárosi Főügyészség az akkor 18 éves késelőt több ember sérelmére elkövetett emberöléssel, a 19 éves testvérpárt - egyiküket mint bűnsegédet - különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével, két másik verekedőt csoportosan elkövetett garázdasággal vádol. A hangfal elrablása és az azzal összefüggő bántalmazás ügyében - amelyben az akkor 17 éves lány is vádlott - felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás, valamint súlyos testi sértés kísérlete a vád - olvasható a közleményben.