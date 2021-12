Bűnügy

Vádat emelhetnek egy dunántúli számlagyárat üzemeltető bűnszervezet ellen

Vádemelési javaslattal adta át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek azt az ügyet, amiben egy fiktív számlák kiállításával foglalkozó bűnszervezet több mint 700 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.



A NAV azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy még 2018-ban országos akcióban számolta fel a dunántúli bűnszervezetet, amely valós tevékenységet nem végző, strómanok vezette cégek nevében állított ki valótlan tartalmú számlákat.



A NAV nyomozói 2018-ban IT-szakemberek, revizorok és járőrök támogatásával 56 helyszínen tartottak házkutatásokat és lefoglalásokat. A kiterjedt nyomozásban - az onlineszámla-rendszer adatait is felhasználva - 25 számlakiállító és több mint 40 számlabefogadó társaságot sikerült azonosítani - tették hozzá.



A szervezet felszámolásakor a nyomozók több mint egymilliárd forint értékben ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, és gépkocsikat, ékszereket, befektetési aranyat foglaltak le, csaknem 250 millió forintot pedig önként térítettek meg a gyanúsítottak.



A párhuzamosan zajló adóvizsgálatokban és sikeres végrehajtási eljárásokban is befolyt félmilliárd forint az államkasszába, így az okozott kár teljes egészében megtérült - írták.



A szervezet irányítóinak bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt kell felelniük. A szervezet irányítói akár 20 év börtönt is kaphatnak - áll a közleményben.