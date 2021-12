Állatkínzás

Csaknem húsz kutyakölyköt rejtegetett szállodai szobájában egy német nő

Azzal, hogy a kutyákat elhanyagolt állapotban, szűk helyre, a kórokozók elszaporodását okozó, szennyezett körülmények közé bezárta, az állatok maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozhatta volna. 2021.12.09 12:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyebek mellett állatkínzás miatt emeltek vádat egy német nő ellen, aki egy hévízi szállodai szobában 18, ellátás nélkül tartott kölyökkutyát rejtegetett - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Pirger Csaba közölte: az 50 éves nő tavaly nyáron Balatonlellén vásárolt tíz hat-nyolc hetes francia buldog kölyökkutyát, majd később ismeretlen helyen további nyolc kölyköt, de egyiknek sem voltak papírjai az eredetéről, sem a kötelező oltásokról. Az ebeket a többnapos magyarországi utazgatása során három gyöngyvászon hordozótáskában tartotta, így jelentkezett be egy hévízi szállodába is.



Másnap a hotel alkalmazottai fedezték fel a vádlott távollétében, hogy a szobájában a kölykök részben szabadon, részben az ürülékükkel, vizeletükkel szennyezett táskákban voltak, de ivóvíz és élelem nem volt előttük. A helyszínre hívott rendőrök az ebeket lefoglalták, majd az állatorvosi vizsgálat során kiderült, hogy a kutyák állategészségügyi okmányokkal nem rendelkeztek és mikrochipet sem ültettek be a bőrük alá.



Napokkal később a nő az először vásárolt kutyák eladójától állatorvosi kezelések igazolásaival ellátott állategészségügyi kiskönyveket szerzett be, amelyeket bemutatott a rendőrségen. Kiderült azonban, hogy az okiratokban az igazolások hamisak voltak.



A vádlott azzal, hogy a kutyákat elhanyagolt állapotban, szűk helyre, a kórokozók elszaporodását okozó, szennyezett körülmények közé bezárta, az állatok maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozhatta volna. A Keszthelyi Járási Ügyészség ezért állatkínzás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat ellene.