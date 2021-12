Erőszak

Letartóztatták a Budapesten egy órán belül négy nőt megtámadó férfit

Elrendelte a bíróság annak a 31 éves férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint kevesebb mint egy órán belül négy nőt támadott meg november 13-án Budapesten - tájékoztatta a fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-t.



Ibolya Tibor ismertette: a négy eset közül három egy kőbányai bevásárlóközpontban, egy pedig Zuglóban, a nyílt utcán történt.



Az ügyben a XIV. kerületi rendőrkapitányság nyomoz súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt. A nyomozási bíró elrendelte a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság - ugyancsak csütörtöki -közleménye szerint a szigetszentmiklósi K. Zoltán a Mogyoródi úton akadt össze egyik áldozatával, akit először fejen ütött, majd a földre lökte, belerúgott, és szó nélkül továbbállt. A kerületi rendőrök fél órán belül elfogták a férfit, aki azonban akkor tagadta, hogy bárkit megvert volna.



Miután felmerült a gyanú, hogy három másik hasonló bűncselekmény is hozzá köthető, a férfi ellen november 26-án elfogatóparancsot adtak ki. Az új adatok szerint alig egy órával a zuglói támadás előtt a férfi egy X. kerületi bevásárlóközpont egyik elektronikai üzletében lépett egy nő mögé, akit olyan erővel ütött fejbe, hogy a nő a földre zuhant, ő pedig kisétált az üzletből. Ezután egy cipőbolthoz ment, ahol szó nélkül arcon ütött egy vele szembejövő nőt, aki szintén a padlóra esett. A támadó ezután egy ruhaüzletnél ütött tarkón egy nőt, majd elhagyta a bevásárlóközpontot.



Mindegyik sértett arról számolt be, hogy a támadó szó nélkül ütötte meg őket, a tettlegességnek semmilyen előzménye nem volt.



A körözött férfit egy hete fogták el ugyanannál a bevásárlóközpontnál, ahol három héttel korábban a támadások történtek. K. Zoltánt előállították és négyrendbeli súlyos testi sértés bűntett kísérletének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi a bűncselekmények elkövetését tagadta, azt mondta, nem volt soha az erőszak híve - közölte a rendőrség.



A fővárosi főügyész közleményében azt írta, hogy az ügynek további sértettjei is lehetnek.