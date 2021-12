Erőszak

Elfogták a tízmillió forintot zsákmányoló inárcsi rablókat

A már korábban elfogott és letartóztatásban lévő fegyveres rabló társa mellett a menekülésükhöz használt autó sofőrjét és a tippadót is "begyűjtötték". 2021.12.04 12:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elfogott négy embert a rendőrség, akik a gyanú szerint egy inárcsi szálláshelyen több mint tízmillió forintot vettek el az egyik vendégtől - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy a már korábban elfogott és letartóztatásban lévő fegyveres rabló társa mellett a menekülésükhöz használt autó sofőrjét és a tippadót is "begyűjtötték".



Egy inárcsi szálláshely egyik emeleti szobájában támadtak meg szeptember 1-jén éjszaka a tettesek egy vendéget. Fegyverrel kényszerítették több mint 10 millió forintja átadására, majd a zsákmánnyal elmenekültek. A sértett nem sérült meg. A meneküléshez használt autót Ócsa külterületén megtalálták.



Kilenc nappal később a 18 éves G. Józsefet a fővárosban elfogták, őrizetbe vették, azóta letartóztatásban van.



Később a társait is sikerült azonosítani, és közülük az 54 éves N. Csabát Törökbálinton fogták el december 1-jén. N. Csaba panasszal élt a gyanúsítás ellen, a bűntényt tagadta, vallomást nem tett - írták.



A sofőrt, a 24 éves B. Józsefet a főváros IX. kerületében fogták el, a tippadót, a 21 éves H. Liliánát pedig ferencvárosi tartózkodási helyéről vitték el. Utóbbinál több millió forintot, valamint egy nagy értékű autót foglaltak le.



Az őrizetbe vett B. József panasszal élt a gyanúsítás ellen, a vallomástételt megtagadta. H. Liliána is panaszt tett a gyanúsítás ellen, de a kihallgatásán együttműködő volt, vallomást tett. Ellene szabadlábon hagyása mellett folyik az eljárás.