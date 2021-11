Bűnügy

Korrupciós bűncselekmény miatt letartóztattak egy bv-őrmestert és rokonát

Korrupciós bűncselekmény miatt letartóztattak egy büntetés-végrehajtási őrmestert és egyik rokonát - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



Az ügyben a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást - írták a közleményben.



A megalapozott gyanú szerint egy büntetés-végrehajtási intézetben biztonsági felügyelőként dolgozó férfi 2021. november elejétől egy rokonán keresztül illegális kapcsolatot tartott fenn az intézetben fogva tartott férfival. Ennek során a büntetés-végrehajtási őrmester a rokona közvetítésével jogtalan előnyként készpénzt fogadott el azért, hogy a fogvatartott igényének megfelelően tiltott tárgyakat - mobiltelefont, ahhoz tartozó töltőt és egyéb tárgyakat - vigyen be neki az intézetbe.



Az őrmester a 2021. november 25-én kezdődő szolgálata megkezdésekor hivatali kötelességét megszegve egy, a szokásosnál kisebb méretű mobiltelefont és egy - számára is ismeretlen tartalmú - csomagot vitt be a büntetés-végrehajtási intézetbe. A biztonsági felügyelő a tiltott tárgyakat azzal a szándékkal rejtette el, hogy azokat a szolgálata alatt a fogvatartottnak átadja.



A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben az ügyészség több helyszínen összehangolt bűnügyi akciót tartott, lefoglalta a megtalált tárgyakat és elrendelte a bűncselekményt elkövető biztonsági felügyelő és rokona őrizetét. A nyomozási bíró elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását.



A büntetés-végrehajtási őrmester terhére rótt bűncselekmény miatt kiszabható büntetés 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés - közölte az ügyészség.