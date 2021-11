Bűnügy

Öt évre enyhítették az SZFE-s maszk miatt késelő férfi büntetését

Hat évről öt év börtönbüntetésre enyhítette a Fővárosi Törvényszék másodfokon annak a férfinak a büntetését, aki késsel megszúrt egy nőt az arcán a maszkján látható felirat miatt februárban Csepelen. 2021.11.18 18:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ügyészség a férfit közösség tagja elleni, felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés kísérletének bűntettével vádolta.



A jogerős ítélet szerint a sértett február 25-én egy Csepelen közlekedő autóbuszon utazott egy olyan, szájat és orrot takaró maszkban, amelyen jól láthatóan egy "tiltakozást képviselő mozgalomhoz tartozást jelképező felirat" volt olvasható - írta csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fővárosi Törvényszék.



A vádlott felfigyelt a maszkon látható szövegre, a felirat miatt feldühödött és kötekedni kezdett a sértettel, majd szidalmazta és fenyegette is őt. A vita közben a férfi egy nyolc centiméter pengehosszúságú késsel megszúrta a nőt az arcán, majd a következő megállóban leszállt a buszról és elmenekült.



A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság első fokon hat év börtönre ítélte a vádlottat. A döntés ellen az ügyészség, valamint a vádlott és védője is fellebbezett - írták.



A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályoknak megfelelő, törvényes ítéletet hozott, helyesen értékelte a bizonyítékokat és indokolási kötelezettségének is maradéktalanul eleget tett. A kiszabott büntetés enyhítését pedig azzal is indokolta, hogy a két vádbeli bűncselekmény motivációja azonos volt, és a súlyos testi sértés bűntette kísérleti szakban maradt. A törvényszék szerint a másodfokon kiszabott büntetés mértéke kellő visszatartó erővel bír mind a terhelt, mind pedig a társadalom többi tagja számára - áll a közleményben.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság korábban az ügyről azt közölte, hogy a 37 éves budapesti férfi a 151-es buszon sebzett meg késsel egy nőt, aki "free SZFE" feliratú maszkot viselt. A megszúrt asszony könnyű sérülést szenvedett.