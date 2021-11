Állatkínzás

Vádat emeltek egy vadász ellen, mert meglőtt két németjuhászt

Vádat emeltek egy hivatásos vadász ellen, aki tavasszal lelőtt két, az otthonából elkóborolt német juhászkutyát. Az egyik állat elpusztult, a másikat sikerült megmenteni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.



Szanka Ferenc közölte, a vadászt és megbízóját minősített állatkínzás bűntettének kísérletével és rongálás vétségével vádolják.



Egy Szeged környéki településen élő nő tavaly április 27-én vette észre, hogy a tanyája mögötti, villanypásztorral körbekerített legelőn egy széttépett báránya fekszik. Körbekérdezve megtudta, hogy a környéken kóborol két németjuhász, amelyeket utóbb maga is látott. Mint később kiderült, az állatok elkóboroltak gazdájuktól, és ideiglenesen egy közeli tanya tulajdonosa fogadta be őket.



A nő felhívta hivatásos vadász ismerősét, azt kérve, hogy lője ki az állatokat. A férfi terepjáróval körbejárta a környéket, a tanya tornácán fekvő kutyákat semleges területre hívta, majd golyóspuskával, egy-egy lövéssel leterítette mindkettőt. Az egyik azonnal elpusztult, míg a másik, súlyosan megsérült állatnak sikerült visszafutnia a tanyára. Az elpusztult kutyát a férfi dögkútba dobta.



Időközben a közösségi oldalakon megjelent felhívásra jelentkezett az állatok gazdája is, aki a megsebzett kutyát állatorvoshoz vitte, így sikerült megmenteni az életét.



A vádlottak a sértettnek az egyik fajtatiszta kutya elpusztításával 250 ezer, a másik megsebesítésével 102 ezer forint kárt okoztak - ismertette a szóvivő.



A címlapfotó illusztráció.