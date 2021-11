Bűncselekmény

Tizenötmillió forintot csalt ki egy házaspár férfiaktól

Az újpesti rendőrök elfogtak egy házaspárt, amely társkeresőn tizenötmillió forintot csalt ki több férfitől - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.



A megalapozott gyanú szerint a 39 éves nő június elején egy társkereső oldalon megismerkedett egy férfival, majd különböző kitalált történetekkel pénz kért tőle. A férfi több alkalommal is küldött pénzt, összesen mintegy 850 ezer forintot.



Az asszony álnéven további hat férfitől is ezzel a módszerrel csalt ki pénzt. A nő, miután a társkeresőn megismerkedett áldozataival, munkahelye megszűnésére, fodrász vizsgára, utazási költségre, szervizköltségre, bírságokra hivatkozva kért pénzt tőlük.



A nő a férje bankszámlaszámait adta meg, amelyre hét sértettől összesen tizenötmillió forint érkezett.



Az újpesti nyomozók a házaspár otthonában kétmillió forint értékben foglaltak le autót, elektronikai cikkeket, zálogjegyeket, valamint ékszereket, amelyeket a gyanú szerint a bűncselekményből szerzett vagyonból finanszíroztak.



A rendőrök a fürdőkád beépített szerelőnyílása mögött találták meg az elrejtett, feltehetően a bűncselekmények elkövetésénél használt mobiltelefonokat.



A rendőrök a házaspárt őrizetbe vették és hétrendbeli csalás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.



A nő ellen ugyanilyen csalások miatt országosan több rendőrkapitányság is nyomozást folytat - írták.