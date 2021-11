Bűnügy

Nevelt lánya molesztálása miatt emeltek vádat egy férfi ellen

A Somogy Megyei Főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a 40-es éveiben járó férfi 2018-ban kezdett el szexuálisan közeledni élettársa előző kapcsolatából születetett, 12 éves lányához.



A vádlott idővel egyre gátlástalanabbá, erőszakosabbá vált, 2020 nyarán bántalmazással, életveszélyes fenyegetésekkel vette rá a kiskorút arra, hogy kielégítse őt. A nevelőapa az ezt követő fél évben naponta kényszerítette szexuális cselekményre a lányt.



A férfi terrorban tartotta a családját: nemcsak a kiskorú sértettet és élettársát, hanem élettársával közös kiskorú gyermekeit is rendszeresen verte, a gyermekek a szemtanúi is voltak, ahogy a vádlott az édesanyjukkal és testvéreikkel bánt.



A történtek 2021 elején, gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül jutottak a barcsi nyomozók tudomására. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság később letartóztatta a férfit, aki ellen az ügyészség 18. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat.



A vádhatóság a Kaposvári Törvényszékhez benyújtott vádiratában a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabására, valamint arra tett indítványt, hogy tiltsa el a férfit a 18. életévét be nem töltött emberekkel összefüggő foglalkozásoktól és szüntesse meg a szülői felügyeleti jogát.