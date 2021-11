Bűnügy

Hét vádlottja van a brutális zuglói emberrablásnak - videó

A vádlottak a férfit sanyargatták, életének kioltásával, családja bántalmazásával fenyegették, és hogy ne tudjon elmenekülni, egy farúddal eltörték a sípcsontját is. 2021.11.03 09:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vádat emeltek hét ember ellen, mert tavaly nyáron elraboltak és súlyosan bántalmaztak egy férfit, akinek a szabadon bocsátásáért húszmillió forintot követeltek - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-t.



Azt írták, hogy az emberrablás kitervelőjének, egy 48 éves, autókereskedőnek tartozott a sértett.



A férfit emiatt előbb a saját otthonában bántalmazták, majd betuszkolták az autójukba, és egy XVII. kerületi autószerelő-műhelybe vitték (amelyet a 48 éves férfi bérelt), és közölték vele, hogy a szabadon bocsátásáért húszmillió forintot kérnek.



A vádlottak a férfit sanyargatták, életének kioltásával, családja bántalmazásával fenyegették, és hogy ne tudjon elmenekülni, egy farúddal eltörték a sípcsontját is.



A férfi nem tudta kifizetni a követelt összeget, de megígérte, hogy nem tesz feljelentést, és sérülései okaként egy motorbalesetet nevez meg. Ilyen feltételekkel a vádlottak a sértettet végül másnap autóval a XVI. kerületi, Csömöri úti felüljáróhoz vitték és ott kitették.



A sértett hazament, de később életveszélyes sérülésekkel kórházba került. A 48 éves férfi és egy vádlott-társa még a kórházban is megfenyegette családja bántalmazásával adósát.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben emberrablás, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás, valamint életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot. A főügyészség a vádlottakra végrehajtandó fegyház-, illetve börtönbüntetés kiszabását indítványozta - áll a közleményben.