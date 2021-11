Balesetveszély

Forgalommal szemben és kerékpárral is közlekedtek az M30-as új szakaszán - videó

Videón a forgalommal szemben hajtó autósok. Még szombaton tévesztette el az irányt két sofőr is az M30-as autópálya alig pár nappal azelőtt átadott szakaszán. Egyikük, egy 82 éves asszony a kocsijával 28 kilométert tett meg forgalommal szemben. A másik sofőr kétszer is megfordult a sztrádán, mire le tudott hajtani. A közút kamerái egy biciklist is rögzítettek, aki a leállósávon tekert. A közút arra kéri a környékbelieket, hogy ne vezessenek rutinból.