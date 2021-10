Bűncselekmény

Tizennyolcezerszer kereste telefonon volt barátnőjét, zaklatással vádolják

Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség egy 46 éves férfira, aki a volt barátnőjét zaklatta, és csaknem 18 ezerszer hívta fel őt, illetve üzent neki telefonon - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a férfi a távoltartást elrendelő bírósági határozat, majd a távoltartási szabályok megszegése miatt kiszabott rendbírság ellenére sem hagyott fel volt barátnője zaklatásával, ezért idén májusban a bíróság elrendelte a letartóztatását.



A vádlott 2016-tól 2020-ig élt párkapcsolatban a sértettel, de a szakítást nem volt hajlandó elfogadni, és naponta - főként telefonhívásokkal, de üzenetekkel is - próbált kapcsolatba lépni vele, valamint többször megjelent a lakásánál is azért, hogy béküljön ki vele.



A vádlott ismerte a sértett közösségi oldalon lévő profiljához, valamint az e-mailfiókjához tartozó jelszavakat, és többször kutakodott volt barátnője üzeneteiben, leveleiben, közösségi oldalán üzeneteket és ismerősöket törölt.



A férfi 2020 májusa és 2021 januárja között mintegy 14 ezer alkalommal kezdeményezett hívást vagy küldött üzenetet a sértettnek.



A folyamatos zaklatás, a sértett mindennapi életvitelének súlyos megzavarása miatt a Budai Központi Kerületi Bíróság a vádlottal szemben idén januárban távoltartást rendelt el, de a férfi ezt megszegte és folytatta a zaklatást.



A Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség indítványára 2021 májusában a nyomozási bíró elrendelte a férfi letartóztatását.



Az ügyészség zaklatás, valamint információs rendszer megsértése miatt nyújtott be vádiratot, végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozva a férfire.