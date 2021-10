Bűnügy

Magyar rendszámú kisteherautóban találtak két holttestet az összezsúfolt migránsok között Siegendorfnál

Magyar rendszámú az a sárga Renault kisteherautó, amelynek a sofőrje után az eisenstadti járásban valóságos hajtóvadászat indult kedden - szemlézte az osztrák Kurier cikkét a Telex.



Kedd délután egy óra körül osztrák katonák állítottak meg egy gyanús kisteherautót az osztrák katonák, a Soprontól csupán pár kilométerre, de már Ausztriában található Siegendorfnál. Amikor a katonák kinyitották az autó hátulját, segítségért kiabáló és levegő után kapkodó, összezsúfolt embereket, összesen 28 (frissebb hírek szerint 29) migránst találtak, közülük kettő már nem élt.



Amíg a katonák kinyitották a rakodóteret, sofőrnek sikerült elszaladnia, őt jelenleg is keresik. Kedden a határ menti terület átkutatására rendőrségi helikoptereket, kutyákat és drónokat is bevetettek. Délután több szemtanú is beszámolt arról, hogy látta a szökevényt.



A kocsiban talált migránsok mind felnőtt férfiak, szírek és kurdok. A két halott húszas éveiben járhatott, haláluk pontos okát az eisenstadti ügyészség által már elrendelt boncolás után lehet majd megmondani.



Gerald Tatzgern, az osztrák szövetségi bűnügyi rendőrség csempészet elleni küzdelemért felelős központi irodájának vezetője közölte, hogy a kocsiban talált férfiak feltehetően nyugat-balkáni menekülttáborokból érkeztek. Hozzátette: a magyar hatóságok is a helyszínen voltak már kedden.