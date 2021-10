Bűncselekmény

Nyugdíjasok nevére kötött életbiztosítást egy nő, vádat emeltek ellene

Nyugdíjasok nevére kötött életbiztosításokat egy 72 éves nő, ezért többrendbeli, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emeltek ellene - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-t.



A vádlott két nyugdíjas nevére kötött jogosulatlanul életbiztosításokat, amelyeknek a díját ezután évekig fizette. A csalással a nő az egyik férfi halála után milliókhoz jutott hozzá.



A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádirata szerint a nő 2014 májusa és 2015 júliusa között két idős férfi nevére négy biztosítótársaságnál kötött életbiztosítást. Kedvezményezettként minden esetben - magát a biztosítottak rokonaként, unokatestvéreként feltüntetve - önmagát jelölte meg.



A két nyugdíjas férfi semmiről nem tudott, a vádlott az aláírásukat a szerződéseken meghamisította - írták.



A biztosítótársaságokat azzal is megtévesztette, hogy a biztosítottakat egészségesnek tüntette fel, holott a szerződések megkötésekor már mindkét férfi súlyos alapbetegségekben szenvedett.



A vádlott a biztosítottak munkakörét is hamisan tüntette fel, úgy mint szállító, rakodómunkás, árubeszerző. A szerződések megkötésekor ugyanis az egyik férfi például már rokkantnyugdíjas volt, és cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állt.



A vádlott a biztosítási üzletkötőkkel bizalmi kapcsolatot alakított ki, és elérte azt, hogy a biztosítottak személyes megjelenésétől - szabályellenesen - eltekintettek, a szerződéseket pedig átadták neki, hogy a biztosítottakkal aláírassa - közölték. Az egyik férfi 2016 májusában meghalt, ezután az egyik biztosító a vádlottnak több mint ötmillió forintot fizetett ki.



A többi esetben a csalások kísérleti szakban maradtak, mert a biztosítók rájöttek, hogy a szerződésekben valótlan egészségügyi adatok szerepeltek. Volt olyan eset is, amikor a biztosító a díj nem fizetése miatt szüntette meg a szerződést, és volt olyan is, hogy a vádlott nem élt igénybejelentéssel.



Az ügyészség arra tett indítványt a vádiratban, hogy a bíróság büntetővégzéssel felfüggesztett börtönbüntetést, valamint pénzbüntetést szabjon ki a vádlottra, és vagyonelkobzást is indítványozott - áll a közleményben.