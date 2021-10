Bűncselekmény

Kiskorú lányt csábított el egy férfi - vádat emeltek ellene

A Budaörsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki elcsábított egy kiskorú lányt és pornográf felvételt is készített róla - közölte a Pest Megyei Főügyészség kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a húszas évei elején járó elkövető ellen már korábban is folyt eljárás gyermekpornográfia miatt.



Miután a korábbi eljárás "fenyegetettsége" megszűnt vele szemben, 2020 májusában megismerkedett a sértettel, egy tizennégy év alatti lánnyal. Hozzátették, hogy a férfi a lány életkorával tisztában volt.



Ezt követően a férfi és a lány között szexuális kapcsolat is létrejött 2020 augusztusában Biatorbágyon. Ezen túlmenően az elkövető mobiltelefonjával a kiskorú sértettről súlyosan szeméremsértő, pornográf jellegű felvételt is készített.



Az ügyben a Budaörsi Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen - áll az ügyészségi közleményben.