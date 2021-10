Bűnügy

Letartóztattak egy a feleségét és gyermekeit éveken át bántalmazó férfit

A Pápai Járási Ügyészség letartóztatott egy Pápa közelében élő férfit, aki éveken át bántalmazta a feleségét - tudatta a Veszprém Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.



A vádirat szerint az 53 éves gyanúsított számos alkalommal szóban és tettlegesen is bántalmazta feleségét, ennek pedig kiskorú gyermekeik is több esetben tanúi voltak. A sértett és házastársa kapcsolata már 2006-ban megromlott, az évek során egyre gyakoribbá váltak közöttük a viták, azt követően is, hogy a nőnél súlyos betegséget állapítottak meg. Idén szeptemberben a sértettnek a bántalmazások következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. Három kiskorú gyermekét szintén több esetben bántalmazta a férfi.



Az ügyészség indítványozta a kapcsolati erőszak, zaklatás és háromrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntettével gyanúsított elkövető letartóztatását, amelyet a bíróság egy hónapra elrendelt.