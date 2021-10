Bűnügy

Csaknem nyolcezer bankkártya adatait szerezte meg és kínálta eladásra egy férfi

Az internet sötét oldalaként emlegetett darkweben bankkártyaadatokkal kereskedő férfi elleni nyomozást fejezett be a rendőrség. A 33 éves G. Adrián 7844 - nagyrészt külföldi bankok által kibocsátott - bankkártya adatait szerezte meg, majd kínálta eladásra különböző darknetes piactereken - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon csütörtökön.



Azt írták, hogy az Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol) együttműködve szerezték be az elkövető azonosításához szükséges információkat, majd házkutatást tartottak a lakóhelyén.



A nyomozók megállapították, hogy G. Adrián jelen volt a korábbi legnépszerűbb darkwebes kereskedelmi felületeken. A győri férfi nemcsak bankkártyák, hanem PayPal-fiókok adataival is rendelkezett, az információkat saját maga is felhasználta különböző online vásárlások során.



A rendőrség vádemelési javaslattal küldte el az iratokat az ügyészségnek - olvasható a közleményben.