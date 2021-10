Életmentés

Burokban született kislányt segítettek világra a mentők

Egy 40. hetében levő kismamához riasztották egy perces fájásai miatt az Érdi Mentőállomás esetkocsiját a hét elején hajnalban, akinél már a magzatvíz is elfolyt. A mentők perceken belül helyszínre értek és megvizsgálták az asszonyt, majd azonnal előkészültek a szüléshez és az újszülött további ellátásához. Miközben újabb mentőerő indult a helyszínre, a nagyszülők segítették az ellátást, a munkában levő apuka pedig élő videón követte az eseményeket a telefonján. Amíg a nő elmondta, hogy férjével már régóta szeretnének gyermeket, a kis Nadin világra is jött, ráadásul nem is akárhogy! Szinte teljesen burokban született, amit a szülésznői rutinnal is rendelkező mentőtiszt fejtett le gyorsan. Végül az édesanyát és gyermekét is stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink. A babona szerint a burokban születettek ritka szerencsések lesznek egész életükben, amihez tartós egészséget kívánunk! Anyukának és a mentésben résztvevőknek gratulálunk! - írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.