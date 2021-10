Bűnügy

Testi sértésért 22 évet kapott egy korábban gyilkosságért is elítélt férfi

Életveszélyt okozó testi sértés, rablás, szexuális erőszak és kifosztás miatt huszonkét év fegyházbüntetéssel sújtott egy korábban emberölés miatt is elítélt férfit a Pécsi Ítélőtábla.



A bíróság keddi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 46 éves, sokszorosan büntetett előéletű, korábban emberölés, rablás és testi sértés miatt már elítélt, utolsó büntetéséből 2018 októberében szabaduló vádlott rablási célból életveszélyesen bántalmazott, majd megerőszakolt egy másik férfit.



A férfi 2020 tavaszán - pénzért - favágásban segített a 62 éves, végstádiumú daganatos állapotban lévő áldozatának. Miután a fizetségét elköltötte, este - már lerészegedve - pénzszerzési céllal visszatért a sértett házához - írták.



A másik férfi állította, hogy nincs több pénze. Ezután a vádlott ököllel többször fejbe ütötte, a már földön fekvő áldozatát tovább bántalmazta és azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem kap megint pénzt. A vádlott átvizsgálta a sértett pénztárcáját, de nem talált semmit, emiatt késsel is fenyegette a védekezésben elfáradt, ellenállni képtelen férfit, majd nemi erkölcs elleni bűncselekményt is elkövetett ellene.



A sértett - kihasználva, hogy támadója kiment az udvarra - értesítette a rendőröket, akik a férfit a lakásban elfogták.



A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes agyzúzódást szenvedett, néhány héttel a cselekmény után pedig "sorsszerű megbetegedései miatt" meghalt.



Első fokon a Szekszárdi Törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés, rablási kísérlet, szexuális erőszak, kifosztás, lopás miatt - mint erőszakos, többszörös visszaesőt - tizennyolc év fegyházra ítélte.



A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a férfi büntetését huszonkét év fegyházra súlyosította, azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.



Az ítélet jogerős.