Bűncselekmény

Csalt és sikkasztott egy zalaegerszegi autókereskedő

2021.10.05 09:49 MTI

Több tucatnyi csalás és sikkasztás miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi használtautó-kereskedő ellen, aki éveken át közel félszáz ügyfelének nem adta át az általuk kifizetett autót vagy az eladásért járó pénz jelentős részét.



Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-nek kedden adott tájékoztatása szerint a jelenleg 48 éves gellénházi férfi 2008-tól volt egy zalaegerszegi autókereskedő betéti társaság, 2018-tól pedig egy kft. ügyvezetője. A vádlott már a bt.-ben folytatott tevékenysége során is vett fel vállalkozói hiteleket, illetve kölcsönöket magánszemélyektől, de a kedvezőtlen üzleti döntések, saját és családja vagyonának gyarapítása, megélhetésének finanszírozása eredményeként a cége ellen több végrehajtási eljárás is indult.



A férfi betéti társaságát a cégbíróság 2019-ben kényszertörléssel megszüntette, ezért alapította meg a vádlott a hasonló profilú kft.-t, hogy azzal tovább folytathassa tevékenységét. Ezt a kft.-t azonban a bíróság 2020-ban kényszertörléssel ugyancsak megszüntette.



A korábbi kölcsönügyletekből fakadó fizetési kötelezettségei teljesítéséhez, saját és családja megélhetésének finanszírozásához, valamint az autókereskedés szabályos működésének látszatához a vádlott folyamatosan újabb kölcsönöket vett fel, illetve megkárosította az ügyfeleit. Több esetben foglalóként elkérte a gépjármű teljes vételárát, majd különböző okokra hivatkozva nem adta át az autót, vagy az értékesítésre átadott jármű vételárát nem vagy csak kisebb részben fizette ki az eladónak.



A vádirat szerint a férfi 2015 és 2020 között közel félszáz ügyfelét csapta be összesen több mint 80 millió forint kárt okozva nekik. Voltak olyanok, akiktől - jutalékot ígérve - kölcsönt kért, hogy abból vásároljon külföldön gépkocsikat, de az átvett pénznek csak a töredékét fizette vissza.



A Zalaegerszegi Járási Ügyészség 36 rendbeli csalás és 13 rendbeli sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a zalaegerszegi autókereskedő ellen.