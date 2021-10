Gyilkosság

Meg lehetett volna előzni a kétéves kisfiú halálát?

Tragédiába torkollott egy gyerekelhelyezési per, amelynek eredményeként végül megölte és a Lidl pénztáránál hagyta kisfia holttestét egy anya. 2021.10.02 19:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyilatkozatot tett közzé az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület a Facebookon, miszerint súlyos szakmai hiba vezetett a kétéves kisfiú halálához.



Mint írták, adott szakértők már nem először végezték a munkájukat úgy, hogy annak majdnem tragédia lett a vége, ami most végül be is következett.



Azt állítják, a gyilkos anya ráadásul olyan jellemzőket produkált, amihez még szakértői papír sem kell, ugyanis azok pszichológiai vizsgálatok nélkül is egyértelműek voltak.