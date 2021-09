Terrorizmus

Letartóztatták a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya csoport vezetőit

Letartóztatták azt a két férfit, akiket a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya csoport vezetőiként az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával és politikusok megölésének előkészületével gyanúsítanak - közölte a Fővárosi Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.



A Budai Központi Kerületi Bíróság október 29-ig elrendelte a két férfi letartóztatását szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt. A végzés nem végleges - áll a közleményben.



Az egyik férfi ellen felfüggesztett szabadságvesztésének hatálya alatt indult ez az eljárás.



A megalapozott gyanú szerint a két férfi létrehozott egy Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya nevű, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet, amelyben az egyik gyanúsítottat bírói hatalommal ruházták fel. A másik gyanúsított feladata a végrehajtói hatalom megszervezése volt. A gyanúsítottak az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására konkrét lépéseket is tettek, amikor gyűlésükön és az interneten a tagságukat a kormány tagjainak, vezető politikusoknak, bíróknak, közéleti szereplőknek a megölésére hívták fel. Ennek érdekében toborzásba is kezdtek.



A nyomozás még folyamatban van.



A két férfit jelenleg emberölés előkészülete és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűntettével gyanúsítják.



A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn közölte, hogy emberölés előkészületének bűntette miatt őrizetbe vették a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya csoport két vezetőjét. Kedden arról tájékoztatott a főügyészség, hogy állam elleni bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsították a két férfit.