Borzalmas baleset: bulizó tömeg lökött szakadékba egy fiatal lányt Pécsett

Rettenetes baleset történt egy pécsi szórakozóhelyen - írja a Blikk. Három métert zuhant egy szerencsétlenül járt bulizó fiatal, akit a tömeg a szakadékba lökhetett. A lány egyik barátja a Pécs Aktuálnak arról beszélt, pontosan nem lehet tudni, hogyan történt a baleset, a lány azonban úgy emlékszik, meglökték.



"A balesetet senki nem vette észre, így nem is segített rajta senki. Egy idő után kétségbeesve hívott telefonon, hogy egy sötét helyen van és borzalmas fájdalmai vannak" - mesélte Gábor, Eszter egyik ismerőse, aki azonnal elindult, hogy megtalálja kétségbeesett barátját: "Telefonnal világítottunk le a mélybe, majd azonnal lemásztam hozzá. Kihoztuk, de a fájdalomtól már üvöltött Eszter. Azonnal mentőt hívtunk, kórházba szállították és ahogy tudták, meg is műtötték" - tette hozzá.



A balesetet követően kiderült, Varga Eszter a PSN Zrt. versenyzője, akinek az egyesületnél való jövője most elbizonytalanodott, ugyanis bokáját most két csavar tartja össze és a kettes csigolyája is eltörött. A szórakozóhely üzemeltetője azt közölte, felülvizsgálják az esetet.