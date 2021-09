Bűnügy

Korrupcióval gyanúsítanak egy szolnoki ügyvédet

Vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt hallgatott ki gyanúsítottként egy szolnoki ügyvédet a Központi Nyomozó Ügyészség (KNYÜ), aki a nyomozó hatóság szerint pénzt kért ügyfelétől, hogy az ügyében eljáró bírót megvesztegethesse - tájékoztatta a KNYÜ pénteken az MTI-t.



Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfi lánya ellen közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt büntetőeljárás indult. A vádlott apja 2011 májusában, a vádirat benyújtása után azzal kereste meg - az általa már korábban ismert - szolnoki ügyvédet, hogy lássa el lánya védelmét a büntetőeljárásban - idézték fel az előzményeket.



A gyanú szerint az ügyvéd azt ajánlotta a férfinak, hogy kétmillió forintért cserébe, az ügyben meghatalmazott védőként eljárva, a bírón keresztül - a kért összegből neki jogtalan előnyt juttatva - elintézi, hogy ne vegyék el a lánya vezetői engedélyét, és pénzbüntetést kapjon.



Az apa a kért összeget kifizette, de az ügyvéd - azt állítva, hogy az eljáró bírónak fogja elvinni - kért egy fazék birkapörköltet is, amelyet a férfi még az ítélethirdetés előtt át is adott az ügyvédnek.



Három évvel később, 2014-ben a férfi testvérét a bíróság ittas járművezetés miatt pénzbüntetésre ítélte és egy évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. A férfi ekkor ismét felvette a kapcsolatot az ügyvéddel, hogy a másodfokú eljárásban védőként járjon el.



Az ügyvéd ezúttal is felajánlotta segítségét, és azt ígérte, a bíró megvesztegetésével elintézi, hogy ne vegyék el a férfi testvérének jogosítványát. A férfi az ügyvéd által kért kétmillió forintot kifizette.



A más ügyben letartóztatásban lévő gyanúsított nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és panasszal élt a gyanúsítás ellen.



Kovács Katalin, a KNYÜ szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a két közlekedési bűncselekmény ügyében a vádlottakat jogerősen nem tiltották el a járművezetéstől, arra azonban nincs adat, hogy a pénzt az ügyvéd továbbadta volna a bíróknak vagy egyáltalán felvette volna a kapcsolatot velük.