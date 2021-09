Erőszak

Öt évre ítéltek egy férfit, aki két nőt próbált megerőszakolni

Öt év börtönre ítélt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy férfit, aki 2018 áprilisában és októberében is nemi erőszakot akart elkövetni - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya kedden az MTI-t.



A terheltet kétrendbeli szexuális erőszak és egyrendbeli testi sértés kísérletében mondta ki bűnösnek az elsőfokú bíróság - közölték.



A vádlott 2018 áprilisában és októberében is a hajnali órákban nézett ki magának egy-egy nőt. Követte őket a társasházuk bejáratáig, ott hátulról a nyakukat elkapva a földre rántotta, fogdosta és szexuális együttlétre akarta kényszeríteni őket, egyiküket többször meg is ütötte - ismertették.



Hozzátették: bizonyítékként értékelte a bíróság - a vádlott részleges tagadásával szemben - a sértettek vallomását, az igazságügyi szakértői véleményeket, a rendőri jelentésekben foglaltakat, a kamerafelvételeket, a tanúvallomásokat, valamint egyéb okirati bizonyítékokat.



A bíróság enyhitő körülményként értékelte a "kismértékű időmúlást" és a terhelt büntetlen előéletét, míg súlyosító körülményként vette figyelembe "a kitartó elkövetési módot" - áll a közleményben.



Az ügyészség súlyosításáért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.