Bűnügy

Többszörös gyilkossággal vádolnak egy hajléktalan férfit - videó

Többszörös gyilkosággal, életveszélyes bántalmazással és súlyos testi sértéssel vádolnak egy hajléktalan férfit - tájékoztatta a fővárosi főügyész hétfőn az MTI-t.



Ibolya Tibor közölte: a vádirat szerint a 46 éves férfi 2017 novemberében puszta kézzel ölte meg szállásadóját egy VIII. kerületi lakásban. A vádlott tavaly májusban, egy XIII. kerületi, használaton kívüli épületben egy késsel kioltotta egy másik ismerőse életét is. Több mint hússzor szúrta meg a férfit azért, hogy áldozata értékeit - sportcipőjét és ezüst nyakláncát - megszerezze.



Ugyanabban a XIII. kerületi épületben, szintén 2020 nyarán a vádlott késsel egy harmadik férfit is életveszélyesen megsebesített.



A vád szerint a férfi 2020 nyarán egy XIII. kerületi áruház előtt ököllel súlyosan bántalmazott egy másik hajléktalan férfit, aki ennek következtében többszörös arc-, illetve állcsont törést szenvedett.



Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több ember, köztük védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés, valamint súlyos testi sértés miatt nyújtottak be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség a vádlottra tényleges életfogytiglan fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.