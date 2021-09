Bűncselekmény

Csalás miatt felfüggesztettet kapott egy baranyai volt jegyző

Jogerősen egy év - három évre felfüggesztett - börtönbüntetést kapott csalás és csalási kísérlet miatt egy baranyai nagyközség - az MTI információja szerint Beremend - korábbi jegyzője, mert meg akarta szerezni egy végrendelkező örökségét.



A Pécsi Törvényszék keddi közleménye szerint az ítélettel lényegében helybenhagyták a Siklósi Járásbíróság márciusi határozatát.



Dr. K. F.-et 2018 nyarán kereste fel egy helybéli azzal, hogy vagyonát a községre akarja hagyni. Ennek fejében azt kérte, hogy ha egészségi állapota megromlik, akkor az ellátását, ápolását az önkormányzat a helyi szociális otthonban biztosítsa.



Azt írták, hogy a sértett azért fordult a vádlotthoz, mert "egyetemi jogi diplomával rendelkezik, így szakszerű tanácsot tud adni neki szándékával kapcsolatban, továbbá hivatalos személy, aki az önkormányzat érdekében jár el".



Bár a sértett felvetette, hogy célszerű lenne szándékát közjegyzői okiratba foglalni, a vádlott közölte, ez szükségtelen, mert ő is el tudja készíteni a végrendeletet.



A férfi ezután szerkesztett egy "végrendelet" elnevezésű okiratot, amelyben azonban - a sértett kifejezett akarata ellenére - nem az önkormányzatot, hanem saját magát tüntette fel örökösként.



A sértett később közölte a jegyzővel, hogy van ötmillió forint megtakarítása is, és azt szintén az önkormányzatra hagyná. A vádlott azt tanácsolta a sértettnek, hogy vegye fel a pénzt a bankból, majd "járadéki szerződést" készített, úgy, hogy a megtakarítást megszerezze. Ezután a sértett a pénz átadta a jegyzőnek, aki euróra váltva saját széfjében helyezte el.



A vádlottat a felfüggesztett börtönbüntetés mellett három évre eltiltották a jegyzői foglalkozás gyakorlásától is.