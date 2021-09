Bűnügy

Borzalom Borsodban: fiatal lányok fenyegettek nemi erőszakkal egy másik lányt

Két lány Ózdon, a vasútállomás közelében alkoholt fogyasztott még 2019-ben, mert a fiatalabbiknak szerelmi bánata volt. Mikor a bánatát okozó férfi exbarátnője egy másik lánnyal megjelent, a dolgok elfajultak: a 16 éves lány számon kérte a másikat, hogy miért találkozgat a párjával.



A vádlott meg is fenyegette a lányt: azt mondta neki, menjen vele, különben egy teleszkópos fém bottal, viperával megerőszakolja. A táskájából elő is vette a viperát, és azzal a kezében ment a lány mellett, miközben trágár módon szidalmazta - írja a Bors.



Több mint két órán keresztül csinálta ezt, ezalatt többször leköpte, később pedig arra szólította fel, hogy csókolja meg a cipőjét, különben levágja a haját.



A lány sokáig hiába kérlelte a 16 és 18 éves fiatalt, hogy fejezzék be.



Az ügyészség most tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben a fiatalkorú vádlottal szemben felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetése kiszabására tett indítványt pártfogó felügyelettel, míg felnőtt korú társával szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott szintén pártfogó felügyelet elrendelésével.